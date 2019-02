Napoli-Sampdoria 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Sampdoria, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Reduce dal pareggio a reti bianche di San Siro contro il Milan, il Napoli torna in campo al San Paolo per sfidare la Sampdoria. In una sfida sempre suggestiva per Quagliarella, questa volta più che mai: il record di Batistuta traballa.

Napoli-Sampdoria: diretta live e sintesi

23′ – Ancora un’ottima manovra offensiva del Napoli, con Zielinski che quasi dalla linea di fondo riesce a mettere in mezzo, trovando la deviazione decisiva di Andersen in corner.

21′ – Ottima discesa del Napoli, con Koulibaly che guadagna rimessa in zona d’attacco.

17′ – RAMIREZ! Ottima palla di Defrel, che con un cross morbido scavalca i difensori ma trova solo la spizzata di testa del compagno, che mette fuori da buona posizione. Anche la Samp si affaccia dalle parti di Meret.

16′ – Mario Rui prova a sorprendere Audero da distanza siderale, ma il portiere rientra tra i pali e non corre rischi.

14′ – Tiene alto il ritmo il Napoli, che continua a costruire. Questa volta la conclusione la prova Insigne, ma è centrale e facile preda di Audero.

12′ – ANCORA UN’OCCASIONE PER IL NAPOLI! Interessante verticalizzazione di Insigne a cercare Milik, palla leggermente troppo lunga ma insidiosa, con Audero che esce e allontana il pericolo.

11′ – ZIELINSKI CI PROVA! Tiro dal limite del centrocampista, potente ma centrale. Audero para in due tempi con qualche difficoltà.

10′ – CALLEJON! Ottima azione del Napoli, con Insigne che, dalla destra appoggia per lo spagnolo, che prova il tiro a giro senza trovare lo specchio della porta.

6′ – ZIELINSKI! Il centrocampista azzurro cerca Callejon dalla sinistra con un bel cross a tagliare l’area, molto teso, che trova l’anticipo in uscita di Audero.

5′ – Inizio molto attento da parte delle due compagini, che si studiano e adottano un approccio cauto.

1′ – COMINCIA LA GARA!

Napoli-Sampdoria: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hmasik, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Albiol, Diawara, Verdi, Mertens, Ounas. Allenatore: Ancelotti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Ronaldo Vieira, Saponara, Tavares, Gabbiadini, Ferrari, Tonelli, Trimboli, Mpie. Allenatore: Giampaolo.

Napoli-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.