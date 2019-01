Perisic-Arsenal: è stallo. I Gunners beffano l’Inter per Carrasco?

L’Arsenal vuole Perisic ma è fermo al prestito oneroso, formula poco apprezzata dall’Inter. Gunners su Carrasco

L’Inter è ancora alle prese con il caso Ivan Perisic. L’esterno, come è noto, ha chiesto la cessione a gennaio e l’Inter è disposta a lasciarlo partire, ma alle sue condizioni. I nerazzurri hanno chiesto 40-45 milioni di euro subito ma nessuno sembra disposto ad accontentarli. «È difficile trattenere giocatori che hanno manifestato la volontà di andare – ha detto Marotta al termine della cena di mercato in casa interista avvenuta ieri sera da Cracco – ma ad oggi nessuna offerta concreta è arrivata, quindi non esistono i presupposti».

L’Arsenal non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma vorrebbe il giocatore in prestito oneroso, formula poco gradita in casa nerazzurra. A rendere ancor più nebulosa la vicenda è il raffreddamento nei rapporti del croato con Fali Ramadani, l’agente che ha curato il suo ultimo rinnovo con l’Inter. La beffa maggiore per Perisic (e non solo) sarebbe proprio che gli inglesi chiudessero per Carrasco, ma anche ieri i segnali sono stati contrastanti. L’agente ha aperto le porte a una cessione del belga, stufo della Cina, e ha aperto le porte all’Italia ma deve abbassare le pretese per l’ingaggio, altrimenti l’affare rimane molto complicato.