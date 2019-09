L’Italia di Roberto Mancini prosegue il suo cammino verso gli Europei 2020 sfidando in trasferta la Finlandia: dove seguire la partita

Le Qualificazioni ad Euro 2020 proseguono con la sesta giornata di gare, che vedrà l’Italia di Roberto Mancini impegnata in trasferta per il Gruppo J contro la Finlandia di Markku Kanerva. Finlandia-Italia: la partita si giocherà la sera di domenica 8 settembre 2019 alle ore 20.45 al Tampereen Stadion, anche conosciuto con il nome di Ratinan Stadion, di Tampere, in Finlandia.

Gli Azzurri comandano il girone a punteggio pieno con 15 punti frutto di 5 vittorie, gli Scandinavi sono all’inseguimento al 2° posto con 12 punti conquistati sempre in 5 gare. A fare la differenza è al momento la sconfitta rimediata dai finlandesi nella gara di andata. Mancini dovrà fare i conti con la squalifica di Marco Verratti, rimediata per l’ammonizione subita in stato di diffida contro l’Armenia dal centrocampista del PSG.

Al suo posto dal 1′ dovrebbe esserci spazio per Sensi, mentre, sempre a centrocampo, Lorenzo Pellegrini potrebbe rilevare dall’inizio Barella. Possibile turnover anche in attacco, con il bomber della Lazio Ciro Immobile che potrebbe rilevare Andrea Belotti, protagonista assoluto in terra armena. Nessuna variazione invece in difesa, con Florenzi ed Emerson Palmieri terzini, e la coppia composta da Bonucci e Romagnoli al centro. Fra gli scandinavi il pericolo numero uno per l’Italia sarà rappresentato dall’attaccante del Norwich City Pukki, protagonista di un ottimo avvio di stagione con i Canaries e in Nazionale.

La sfida Finlandia-Italia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare della Nazionale maggiore. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Finlandia-Italia sarà inoltre trasmessa anche in diretta radiofonica su RAI Radio 1. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Finlandia-Italia

Competizione: Qualificazioni Euro 2020

Quando: Domenica 8 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: RAI Radio 1

Stadio: Tampereen Stadion (Tampere)



Le probabili formazioni

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. Ct. Kanerva

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Sensi, Jorginho, Lo. Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, Chiesa. Ct. Mancini

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA