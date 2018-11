River-Boca a Madrid, Dani Alves: «La vergogna più grande» – VIDEO

L’ex Juventus Dani Alves quasi non crede alla decisione della CONMEBOL: «Chi non ha fatto nulla non dovrebbe essere penalizzato».

Il brasiliano Dani Alves, da sempre giocatore molto social, ha voluto commentare con un video sul suo profilo Instagram la probabile decisione della CONMEBOL di far disputare il Superclasico River-Boca, finale di ritorno di Copa Libertadores, in campo neutro il prossimo 9 dicembre allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

«Giocare un Superclasico fuori dal Sudamerica – ha dichiarato il brasiliano del PSG – è la vergogna più grande che ho visto da giocatore di calcio, da persona che considera che questo sport si può vivere con passione, sentimento e soprattutto con rispetto. Tutte le persone che non hanno fatto nulla non dovrebbero essere penalizzate per colpa dei maleducati. A causa del comportamento sbagliato di pochi, la gente perbene non può vedersi la partita in Argentina».

«Come giocatore sudamericano e appassionato, e come sostenitore delle sane rivalità calcistiche, – ha concluso Dani Alves – ho sentito il bisogno di dire la mia. Spero che questo non succeda, per il bene del gioco del calcio».

RIVER PLATE-BOCA JUNIORS: LA FINALE DI RITORNO PUÒ GIOCARSI A MADRID