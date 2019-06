Roma, la trepidante attesa su Totti. I tifosi in coro: «Non ci lasciare»

C’è attesa sulla decisione di Francesco Totti: accettare o no il ruolo di direttore tecnico della Roma? I tifosi gli chiedono di restare

«Vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede…». Con queste parole Francesco Totti ha lasciato col fiato sospeso tutti i tifosi della Roma riguardo il suo futuro. Abbiamo raccontato di come l’ex Capitano sia indeciso sul proprio avvenire in giallorosso, nonostante la proposta per diventare direttore tecnico. Troppe, attualmente, le divergenze con Franco Baldini.

Nulla ancora di deciso, in ogni caso. Fondamentali questi giorni di riflessione per il classe ’76 che valuterà pro e contro della proposta. A lui non basta solo il titolo, desidera effettivamente avere dei poteri decisionali in società. Situazione molto delicata, con la Roma che rischia di perdere in poche settimane entrambe sue bandiere (Totti e De Rossi). I tifosi insorgono, e il coro è unanime: «Non ci lasciare anche tu».