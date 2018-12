Roma, per Di Francesco decisiva la gara col Genoa: pronti Sousa e Blanc

Di Francesco intasca per ora la fiducia della Roma, ma sarà decisiva la gara col Genoa: in caso di esonero arriverà uno fra Sousa e Blanc.

Eusebio Di Francesco, dopo il pareggio di Cagliari, ha intascato la nuova fiducia della società giallorossa. Ma la panchina della Roma, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, continua a traballare e per il futuro del tecnico pescarese sarà decisiva la prossima sfida interna contro il Genoa di Prandelli. Un cliente scomodo e da prendere con le molle, viste le incertezze e le ingenuità dimostrate nell’ultimo periodo dalla squadra capitolina.

In classifica i giallorossi distano già 5 punti dal 4° posto, attualmente occupato dal Milan, e Pallotta non tollererà ulteriori passi falsi. Proprio per preparare la delicata sfida con il Grifone, la squadra giallorossa è stata mandata in ritiro punitivo a Trigoria «a tempo indeterminato». Qualora anche la sfida con i rossoblù liguri non dovesse segnare miglioramenti sotto il profilo della prestazione e del risultato, l’esonero di Di Francesco sarebbe inevitabile.

Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, la società ha già pronti due nomi che potrebbero subentrare in corsa: il primo è quello dell’ex tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, con il francese ex PSG Laurent Blanc sullo sfondo. Si allontana invece l’ipotesi Conte, che pure era stata fatta, per i costi eccessivi che l’ingaggio del tecnico salentino avrebbe per le casse societarie. La Roma e il suo allenatore si giocano tutto in pochi giorni: prima la sfida di Champions con il Viktoria Plzen, che sarà affrontata con molte riserve visto che non avrà peso sulla classifica, poi la partita da non sbagliare con il Genoa.

LA SOCIETÀ CONFERMA LA FIDUCIA A DI FRANCESCO