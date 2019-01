Siviglia-Barcellona: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Siviglia-Barcellona, quarti di finale Coppa del Re 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Siviglia di Pablo Machin ospita il Barcellona di Ernesto Valverde nella gara di andata dei quarti di finale di Copa del Rey. Gli andalusi hanno eliminato la Villanovense ai sedicesimi e i baschi dell’Athletic Bilbao agli ottavi, mentre i catalani hanno avuto la meglio del Cultural Leonesa ai sedicesimi e del Levante agli ottavi. Fra qualche minuto via alla diretta live con gli aggiornamenti su Siviglia-Barcellona.

Siviglia-Barcellona: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 19

Siviglia-Barcellona: formazioni ufficiali

Siviglia-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Pablo Machín si affiderà al consueto 5-3-2 degli andalusi. Davanti al portiere Vaclik, Jesus Navas ed Escudero saranno i due terzini, con il danese Kjaer, Carrico e Sergi Gómez centrali difensivi. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Sarabia, con Banega e Vazquez mezzali. In attacco l’ex Milan André Silva affiancherà Ben Yedder.

Leggero turnover invece per Ernesto Valverde, che non convoca nemmeno Lionel Messi in attacco e farà riposare Busquets a centrocampo. Fra i pali toccherà al dodicesimo Cillessen. Per il resto a centrocampo dovrebbero giocare Rakitic, Vidal e Arthur, mentre in attacco Malcom e Coutinho saranno i due esterni offensivi, con Luis Suarez centravanti.

SIVIGLIA (5-3-2): Vaclik; Jesus Navas, Kjaer, Carrico, Sergi Gómez, Escudero; Banega, Sarabia, Vazquez; Ben Yedder, André Silva. A disposizione: Juan Soriano, Amadou, Wöber, Promes, Arana, Mercado, Bryan. Allenatore: Machin.

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Vidal, Arthur; Malcom, L. Suarez, Coutinho. A disposizione: Ter Stegen, Semedo, Denis Suarez, Boateng, Aleñá, Vermaelen, Riqui Puig, Busquets. Allenatore: Valverde

Siviglia-Barcellona Streaming: dove vederla in tv

Siviglia-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 21.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.