Spal-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vederla

SPAL-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Bologna è la gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara domenica 20 gennaio alle ore 15. Tra la squadra di Leonardo Semplici e quella di Filippo Inzaghi è sfida salvezza, coi biancazzurri (17 punti) a ridosso della zona retrocessione e i rossoblù (13) terzultimi in classifica. Le due squadre non vincono in campionato da lunghi periodi: SPAL senza successi da 10 turni, Bologna che manca la vittoria da 12 giornate. Nella partita d’andata, valida per la prima giornata di campionato, successo ferrarese al ‘Dall’Ara’ per 1-0 con la rete siglata da Kurtic.

SPAL-Bologna sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

SPAL-Bologna

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 20 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Paolo Mazza (Ferrara)

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

SPAL-Bologna, probabili formazioni

SPAL – Semplici ha tutti gli uomini a disposizione e deve sciogliere almeno tre dubbi di formazione; in porta, il nuovo arrivato Viviano insidia la titolarità a Gomis. A centrocampo, Schiattarella è favorito dal 1′ su Valdifiori, mentre in attacco Antenucci si gioca il posto con Paloschi e Floccari. Biancazzurri probabilmente in campo con Gomis tra i pali, Cionek, Vicari e Felipe in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic e Fares. In attacco, Antenucci probabilmente in coppia con Petagna.

BOLOGNA – Filippo Inzaghi, recuperato Santander, deve valutare le condizioni di Dzemaili (affaticato) e sciogliere alcuni dubbi; davanti alla porta di Skorupski, in difesa, Calabresi è favorito dal 1′ su De Maio. A centrocampo, il nuovo arrivato Soriano dovrebbe trovare spazio in luogo di Svanberg o Nagy, mentre sulla corsia sinistra Dijks è favorito su Krejci per la maglia da titolare; in attacco, è pronta la coppia titolare formata da Palacio e Santander, con il neo arrivato Sansone previsto in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Dijks; Palacio, Santander.

