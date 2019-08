Stipendi Bologna 2019/2020: i guadagni netti annuali dei giocatori felsinei. Destro è il più pagato, in coda alla graduatoria il difensore Calabresi

Quanto guadagneranno di stipendio i giocatori del Bologna di Sinisa Mihajlovic nella stagione 2019/2020? Stipendi Bologna 2019/2020: il più pagato è l’attaccante Mattia Destro, che guadagna 2 milioni netti all’anno. Dietro di lui sul podio della graduatoria troviamo il centrocampista svizzero Dzemaili con 1,2 milioni, ed ‘El Ropero’ Santander, che percepisce uno stipendio da un milione di euro.

Fra i nuovi acquisti, gli stipendi di Denswil e Skov Olsen si attestano sugli 800 mila euro netti annui, 300 mila in più del giapponese Tomyiasu. In fondo alla graduatoria troviamo il secondo portiere Da Costa con 350 mila euro e il difensore Arturo Calabresi con 200 mila euro. Non sono note infine le cifre esatte dei compensi netti percepiti da Soriano e Sansone e dai nuovi acquisti Schouten, Bani e Musa Juwara.

Stipendi Bologna 2019/2020

Destro – 2 milioni di euro

Dzemaili – 1,2 milioni

Santander – 1 milione

Falcinelli – 0,9 milioni

Palacio – 0,9 milioni

Donsah – 0,85 milioni

Skorupski – 0,85 milioni

Danilo – 0,8 milioni

Denswil – 0,8 milioni

Gonzalez – 0,8 milioni

Poli – 0,8 milioni

Skov Olsen – 0,8 milioni

Mbaye – 0,75 milioni

Orsolini – 0,6 milioni

Krejci – 0,55 milioni

Tomyiasu – 0,5 milioni

Dijks – 0,45 milioni

Paz – 0,45 milioni

Da Costa – 0,35 milioni

Calabresi – 0,2 milioni

Schouten ?

Bani ?

Soriano ?

Sansone ?

Musa Juwara ?

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali