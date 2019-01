Torino-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Fiorentina in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’incontro valido per gli ottavi della Coppa Italia 2018/2019

La fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia entra nel vivo con le sfide valide per gli ottavi di finale che mettono di fronte squadre di alto livello. Uno degli incontri in programma è quello tra Torino e Fiorentina, in programma domenica 13 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino. Le due squadre si sono già affrontate nel corso della stagione, in campionato ad ottobre pareggiando 1-1. Sfida che promette spettacolo quella tra le due compagini, le quali sino ad ora hanno mantenuto un andamento praticamente quasi identico in campionato. Torino e Fiorentina in Serie A sono appaiate in classifica e distano solo un punto l’una dall’altra, con i Granata avanti al 9° posto a sole tre lunghezze dalla zona Europa.

La gara di Coppa Italia andrà in onda in esclusiva su Rai 2 a partire dalle ore 14:50. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire Torino-Fiorentina in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Torino-Fiorentina

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: domenica 13 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Rai 2 – RaiPlay

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: –

Torino-Fiorentina: le probabili formazioni

TORINO – La formazione di Mazzarri, reduce dal pareggio in trasferta contro la Lazio, vuole tornare alla vittoria nel tentativo di arrivare in fondo alla competizione nazionale. Contro il club toscano, l’allenatore dovrà tenere conto della sfida ravvicinata di campionato contro la Roma che potrebbe risultare decisiva in chiave Europa. Per questa ragione in campo dovrebbe andare parte della formazione titolare con qualche variazione. In porta Ichazo prenderà il posto di Sirigu, mentre in difesa ci saranno Izzo, Nkoulou e Moretti, quest’ultimo farà rifiatare Djidji. Sulla line mediana dovrebbero giocare Baselli, Rincon e Meite con Aina e Berenguer sulle corsie laterali. Il reparto offensivo sarà invece affidato a Zaza e Belotti con Iago Falquè a riposo.

FIORENTINA – La squadra toscana, come il Torino, dopo la Coppa Italia dovrà affrontare un delicatissimo match in campionato contro una diretta avversaria per la qualificazione in Europa League, la Sampdoria. Pioli, dunque, che punta anche all’accesso ai quarti opterà per un mini turnover con qualche piccola modifica alla formazione titolare. Davanti all’estremo difensore ci saranno Laurini, Pezzella, Hugo e Biraghi, mentre a centrocampo giocheranno Benassi, Veretout ed Edmilson. Il tridente offensivo sarà formato da Mirallas, Simeone e Chiesa.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Ichazo, Izzo, Nkoulou, Moretti, Aina, Baselli, Rincon, Meite, Berenguer, Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Laurini, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edmilson, Mirallas, Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA