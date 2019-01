Torino-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Inter streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Inter, gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019, va in scena domenica 27 gennaio alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata di Walter Mazzarri, reduci dalla sconfitta in casa della Roma, stazionano a metà classifica con 27 punti e cercano il risultato per non perdere terreno dalle posizioni valide per l’Europa. Inter (40) che viene dal pareggio interno col Sassuolo e punta a rafforzare il terzo posto in classifica. Nella gara d’andata, giocata a fine agosto a San Siro, le due squadre pareggiarono col risultato di 2-2.

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Torino-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 27 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli)

Torino-Inter, probabili formazioni

TORINO – Mazzarri, senza lo squalificato Meité, deve risolvere diversi dubbi di formazione. In difesa, Djidji è favorito dal 1′ su Lyanco, mentre a centrocampo, Baselli (reduce da un problema all’anca) si gioca una maglia con Lukic. In attacco, Belotti dovrebbe essere affiancato da uno tra Iago Falque e Zaza (aperta anche la possibilità di impiegare tutti e tre gli attaccanti rinunciando a Baselli con conseguente passaggio al 3-4-3).

INTER – Spalletti non può contare sugli infortunati Keita e Vrsaljko e deve valutare le condizoni di Politano (affaticato). Nerazzurri probabilmente in campo col classico 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij e Asamoah in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti Brozovic e Vecino (favorito su Gagliardini). Grandi dubbi sulla trequarti, con Politano e Joao Mario che potrebbero essere scalzati da Lautaro Martinez e Nainggolan per fare reparto con Perisic alle spalle dell’unica punta Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi, De Silvestri; Iago Falque, Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Aamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic, Icardi.

