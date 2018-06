Venezia-Palermo: mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 21 va in scena l’andata della seconda semifinale dei playoff di Serie B

Venezia-Palermo è la seconda semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Mercoledì 6 giugno 2018, allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia, i lagunari ospitano la formazione siciliana nel primo atto verso la finalissima che vale la promozione in Serie A. La squadra guidata da Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il Perugia (3-0) nella gara unica preliminare. Il Palermo di Roberto Stellone inizia qui il suo ‘post stagione’, dopo essersi classificato al quarto posto nel campionato recentemente concluso. Dopo la sfida nel capoluogo veneto, la gara di ritorno è in programma al ‘Renzo Barbera’ di Palermo domenica 10 giugno alle ore 18,30. Chi avrà la meglio nel doppio confronto affronterà nella finalissima (andata 13 giugno, ritorno 16 giugno) la vincente dell’altra semifinale, Cittadella-Frosinone.

Venezia-Palermo potrà essere seguita in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 a partire dalle ore 21 di mercoledì 6 giugno 2018. Per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta della gara sarà poi trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti di Venezia-Palermo saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Venezia-Palermo, probabii formazioni

Qui Venezia: Inzaghi verso la conferma del rodato 3-5-2 con Audero tra i pali, Modolo, Andelkovic e Domizzi in linea di difesa; a centrocampo dovrebbe tornare dal 1′ Pinato, pronto a fare reparto con Bruscagin, Stulac, Suciu e Garofalo. In attacco si va verso la conferma della coppia Litteri-Geijo. Qui Palermo: Stellone dovrebbe riproporre il 4-3-1-2 con Pomini tra i pali, Rispoli, Bellusci, Rajkovic e Aleesami in difesa (dove torna disponibile anche Dawidowicz, non convocato per la fase finale del Mondiale). A centrocampo sono pronti Gnahoré, Jajalo e Murawski; sulla trequarti dovrebbe agire Coronado, alle spalle della coppia d’attacco formata da Trajkovski e Nestorovski (favorito su La Gumina).

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Litteri, Geijo.

PALERMO (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Gnahoré, Jajalo, Murawski; Coronado; Trajkovski, Nestorovski.

Venezia-Palermo, curiosità e statistiche

Sono 47 i precedenti ufficiali tra Venezia e Palermo : bilancio equilibrato con 15 vittorie lagunari, 14 pareggi e 18 successi rosanero.

e : bilancio equilibrato con 15 vittorie lagunari, 14 pareggi e 18 successi rosanero. Il Venezia manca in Serie A dalla stagione 2001/2002, mentre il Palermo ha giocato la sua ultima stagione in massima serie nel 2015/2016.

manca in dalla stagione 2001/2002, mentre il ha giocato la sua ultima stagione in massima serie nel 2015/2016. Nei due confronti dell’ultimo campionato, risultati di 0-0 a Palermo e 3-0 a favore del Venezia al ‘Penzo’.

Le due squadre hanno chiuso il campionato rispettivamente al quinto e quarto posto: Venezia con 67 punti, Palermo con 71.

Venezia-Palermo, l’arbitro della partita

Venezia-Palermo, semifinale di andata dei playoff di Serie B, sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi di Padova. Gli assistenti saranno Lanotte e Muto; Raspollini designato quarto uomo, Minelli e Sacchi gli addizionali.