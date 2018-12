Vieira lo sostituisce, Balotelli perde le staffe con il suo allenatore

Brutto pareggio in Ligue 1 per il Nizza sul campo del Guingamp: prestazione negativa per Balotelli, che dopo la sostituzione se l’è presa contro il suo allenatore.

Sul campo del Guingamp ultimo in classifica, il Nizza di Patrick Vieira non è andato oltre uno scialbo 0-0 nella 15ª giornata di Ligue 1. Ma a far discutere è ancora una volta il comportamento di SuperMario. Balotelli perde le staffe: autore di una brutta prestazione, lo show dell’attaccante è iniziato al momenro della sostituzione.

La punta italiana, che prolunga ulteriormente il suo digiuno dal gol, al momento della sostituzione con Srarfi al 75′ non ha retto a livello di pressione nervosa e si è resa protagonista in negativo con una veemente protesta nei confronti del tecnico franese. In preda alla rabbia, Balotelli si è avvicinato verso la panchina, gettando dapprima i guanti per terra, poi, non pago, ha alzato la voce verso il suo allenatore. I crudi numeri stagionali dicono per lui non c’è stato nessun gol in 8 preseze nel campionato francese.

