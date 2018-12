I convocati di Allegri: il tecnico bianconero porta 20 giocatori per la sfida di Champions League contro lo Young Boys, out Benatia.

Trasferta in Svizzera per la Juventus, che con lo Young Boys si gioca la possibilità di chiudere al primo posto nel Gruppo H di Champions League. Per l’impegno in terra elvetica il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha convocato 20 giocatori. Torna a disposizione l’esterno mancino Alex Sandro, mentre fra i difensori spicca l’assenza di Benatia. Il centrale marocchino non potrà essere della gara per un’infiammazione al ginocchio.

I convocati di Allegri per Young Boys-Juventus:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Cancelo;

Centrocampisti: Bentancur, Pjanic, Emre Can, Matuidi, Cuadrado;

Attaccanti: Ronaldo, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa, Kean.

