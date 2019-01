Buon compleanno Davide: il calcio ricorda Astori – FOTO

Compirebbe oggi 32 anni Davide Astori: tutto il calcio italiano ricorda l’ex capitano della Fiorentina, scomparso lo scorso 4 marzo 2018 a causa di un problema cardiaco

Avrebbe compiuto oggi 32 anni, se solo non ci fosse stato quel maledetto 4 marzo 2018, Davide Astori: l’ex capitano della Fiorentina, stroncato da un malore dieci mesi fa in una camera di albergo di Udine, il giorno prima di una partita della formazione viola, era nato infatti il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. Dopo gli inizi in alcune squadre locali ed il passaggio nelle giovanili del Milan, Davide si era subito fatto largo nel calcio dei grandi con le maglie di Pizzighettone e Cremonese, fino alla definitiva consacrazione nel Cagliari e il passaggio prima alla Roma e poi, appunto, alla Fiorentina, di cui era diventato in breve leader. Tutto il calcio oggi ricorda la figura di un calciatore elegante e mai fuori posto, che si era saputo imporre tra i professionisti in silenzio.

Tra le squadre che hanno immediatamente voluto ricordare Astori, ovviamente, la Fiorentina ed il Cagliari, unite già nel marzo scorso dal dolore della scomparsa del proprio capitano (Davide aveva ottenuto la fascia anche in maglia rossoblu). Anche tanti colleghi però, rivali ed ex compagni, hanno voluto rendere omaggio al difensore azzurro, che in Nazionale maggiore aveva messo insieme quattordici presenze fino al 2017. Sul caso Astori la giustizia sarà chiamata nei prossimi mesi a far luce: sotto indagine due medici che – a quanto sembra – non si sarebbero accorti della malformazione cardiaca congenita da cui era affetto il calciatore e che lo ha portato via in una fredda notte friulana nel fiore dell’età.

