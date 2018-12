Chievo-Cagliari 0-0, risultato e diretta live

Chievo-Cagliari, quarto turno Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Chievo di Domenico Di Carlo sfida il Cagliari di Rolando Maran nel 4° turno di Coppa Italia. La vincente del confronto del Bentegodi affronterà negli ottavi di finale del torneo l’Atalanta a gennaio. In caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti tempi supplementari e calci di rigore per decidere la squadra qualificata. Di Carlo opta per un 4-3-1-2. In difesa Tanasijevic e Cacciatore agiranno da terzini. A metà campo spazio a Leris e Kiyine, davanti Giaccherini agisce alle spalle di Djordjevic e Stepinski. Modulo speculare per Maran. Debutto stagionale dal 1′ per Rafael in porta, davanti Barella agisce sulla trequarti alle spalle di Cerri e Farias. In panchina i Primavera Doratiotto, Ladinetti e Verde. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Chievo-Cagliari.

Chievo-Cagliari 0-0: tabellino

MARCATORI: –

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic, Cesar, Rossettini, Cacciatore; Leris, Rigoni, Kiyine; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Andreolli, Romagna, Pajac; Faragò, Cigarini, Dessena; Barella; Cerri, Farias. Allenatore: Maran

ARBITRO: Nasca di Bari

Chievo-Cagliari 0-0: diretta live e sintesi

1′ INIZIA LA PARTITA AL BENTEGODI! Mussi in divisa bianca con bordi blu, sardi in divisa blu con bordi rossi.

Tutto pronto al Bentegodi per il fischio d’inizio di Chievo-Cagliari, le due squadre fanno ora il loro ingresso in campo.



Chievo-Cagliari: formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic, Cesar, Rossettini, Cacciatore; Leris, Rigoni, Kiyine; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski. A disposizione: Caprile, Jaroszyński, Kaleba, Depaoli, Burruchaga, Karamoko, Bertagnoli, Radovanovic, Juwara, Pucciarelli, Grubac. Allenatore: Domenico Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Andreolli, Romagna, Pajac; Faragò, Cigarini, Dessena; Barella; Cerri, Farias. A disposizione: Aresti, Cragno, Ceppitelli, Klavan, Padoin, Srna, Bradaric, João Pedro, Ladinetti, Doratiotto, Pavoletti, Verde. Allenatore: Rolando Maran

Chievo-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Turnover per Di Carlo, che dovrebbe optare tatticamente per il 4-3-1-2. Davanti al secondo portiere Semper, Tanasijevic e Cacciatore agiranno da terzini, con Cesar accanto a Rossettini al centro. A centrocampo spazio a Kiyine e Leris come mezzali ai lati di Rigoni. In attacco Giaccherini trequartista alle spalle del tandem composto da Stepinski e Djordjevic.

Anche Maran darà spazio agli elementi della rosa che hanno trovato finora meno spazio e a qualche elemento proveniente dalla Primavera. Fra i pali spazio al brasiliano Rafael, con Pisacane e Pajac terzini e coppia centrale composta da Andreolli e Romagna. A centrocampo Cigarini sarà il regista, con Dessena e Barella mezzali. Quest’ultimo sarà in campo dal 1′ visto la squalifica che lo costringerà a saltare l’impegno di campionato con la Roma. Davanti il giovane Doratiotto agirà sulla trequarti dietro le due punte Cerri e Farias.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic, Cesar, Rossettini, Cacciatore; Kiyine, Rigoni, Leris; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. A disposizione: Caprile, Depaoli, Jaroszyński, Kaleba, Bertagnoli, Burruchaga, Karamoko, Radovanovic, Grubac, Juwara, Pucciarelli, Vignato. Allenatore: Domenico Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Andreolli, Romagna, Pajac; Dessena, Cigarini, Barella; Doratiotto; Cerri, Farias. A disposizione: Aresti, Cragno, Klavan, Ceppitelli, Srna, Bradaric, Joao Pedro, Faragò, Padoin, Ladinetti, Pavoletti, Verde. Allenatore: Rolando Maran

Chievo-Cagliari: i precedenti del match

C’è un unico precedente fra Chievo e Cagliari in Coppa Italia. Era il 28 agosto del 1996, si giocava il 2° Turno e i rossoblù si imposero 3-2 a Verona con una doppietta di Ciccio Cozza e un gol di Dario Silva, a segno invece per i Mussi Stefano Fiore e il sardo Martino Melis. Considerando tutte le competizioni, i gialloblù conducono a livello statistico con 14 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte in 30 gare.

Chievo-Cagliari: l’arbitro del match

Per dirigere la sfida del Quarto Turno di Coppa Italia fra Chievo e Cagliari è stato designato il signor Luigi Nasca della sezione di Bari. Il fischietto pugliese non ha mai arbitrato prima le due formazioni nel torneo. Complessivamente Nasca ha diretto 2 volte il Chievo, che con lui ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, e ben 5 volte la squadra rossoblù, che ha riportato 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Curiosamente Nasca era anche l’arbitro dell’ultimo Chievo-Cagliari, disputatosi al Bentegodi lo scorso febbraio, che ha visto i gialloblù imporsi 2-1 sui sardi.

Chievo-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre, in HD 57), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.