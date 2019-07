Diletta Leotta ha ritrovato l’amore: scambio di baci con il nuovo fidanzato – FOTO

Diletta Leotta ha ritrovato l’amore. Dopo la separazione con Matteo Mammì la bella presentatrice si diverte ad Ibiza

Diletta Leotta aveva annunciato che avrebbe passato l’estate da single dopo la separazione con Matteo Mammì. Così non è come dimostrano le foto scattate dai paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi, le quali la ritraggono in compagnia del pugile Daniele “King Toretto” Scardina.

I due, in vacanza a Ibiza, si sono conosciuti a bordo ring dove la Leotta faceva l’inviata in un match trasmesso da DAZN.