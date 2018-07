Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Conto alla rovescia per la finale dei Mondiali di Russia 2018: domenica 15 luglio alle ore 17 allo Stadio Lužniki di Mosca, Francia-Croazia assegnerà la 21esima Coppa del Mondo della storia. Una finale inedita che vedrà contrapposti i Bleus, tra i favoriti alla vigilia del torneo, e la Croazia, squadra andata oltre le aspettative e giunta per la prima volta in una finale dei Mondiali. La Francia guidata da Didier Deschamps arriva all’appuntamento dopo superato Argentina, Uruguay e Belgio nella fase eliminatoria (vincendo sempre nell’arco dei tempi regolamentari); più arduo è stato il cammino della Croazia di Zlatko Dalic, approdata in finale dopo aver superato nell’ordine Danimarca (ai rigori), Russia (ai rigori) e Inghilterra (dopo i tempi supplementari). Adesso, la partita che vale tutto. Dalla sfida tra i portieri Lloris e Subasic alle stelle del centrocampo, Pogba e Kanté da una parte, Modric e Rakitic dall’altra; fino al confronto tra attaccanti decisivi come Mbappé e Mandzukic: la Coppa del Mondo tornerà in Francia dopo 20 anni o verrà alzata, per la prima volta, dalla sorprendente Croazia?

Francia-Croazia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dai portali di Mediaset e Sportmediaset. La cronaca in diretta di Francia-Croazia sarà seguibile anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Francia-Croazia, probabili formazioni

FRANCIA – Il ct Didier Deschamps è pronto a confermare il 4-2-3-1 visto nell’ultima uscita. Bleus verso lo schieramento con Lloris tra i pali, Pavard, Varane, Umtiti e Hernandez in linea di difesa; a centrocampo ecco Pogba e Kanté. Sulla trequarti sono pronti Mbappé, Griezmann e Matuidi, che agiranno alle spalle della punta centrale Giroud.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

CROAZIA – Stesso sistema di gioco anche per il ct Zlatko Dalic, che dovrebbe riproporre la formazione vista in semifinale contro l’Inghilterra. Così, 4-2-3-1 croato schierato con Subasic tra i pali, Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic sulla linea difensiva; in mezzo al campo sono pronto Rakitic e Brozovic. Sulla trequarti, conferme per Rebic, Modric e Perisic alle spalle di Mario Mandzukic.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.

Francia-Croazia, curiosità e statistiche

I precedenti tra Francia e Croazia sono 5: bilancio di 3 vittorie francesi, 2 pareggi e nessun successo croato.

Il primo confronto tra le due Nazionali, unico precedente ai Mondiali, risale alle semifinali di Francia '98 con la vittoria dei Bleus in rimonta (2-1).

Francia e Croazia tornano ad affrontarsi dopo oltre 7 anni: l'ultima sfida, in amichevole, nel marzo 2011 (0-0 a Saint-Denis).

La Francia gioca il suo quindicesimo Mondiale di calcio: il miglior risultato è arrivato nel 1998, con la vittoria del torneo giocato in casa; nel 1930, 1954, 1966, 1978, 2002 e 2010, invece, la selezione transalpina si è fermata al primo turno.

La Croazia sta disputando la sua quinta Coppa del Mondo: la prima fu giocata nel 1998 in Francia dove i croati ottennero il terzo posto (miglior risultato di sempre); nelle edizioni del 2002, 2006 e 2014 la Nazionale croata si è sempre fermata alla fase a gironi.

Il ct francese Didier Deschamps, capitano dei Bleus campioni nel 1998, potrebbe diventare il terzo a vincere la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore dopo Mario Zagallo e Franz Beckenbauer.

L'ultima finale dei Mondiali non decisa ai tempi supplementari o ai calci di rigore è stata quella del 2002 tra Brasile e Germania (2-0 verdeoro a Yokohama).

non decisa ai tempi supplementari o ai calci di rigore è stata quella del 2002 tra Brasile e Germania (2-0 verdeoro a Yokohama). I migliori marcatori di Francia e Croazia nell’attuale torneo sono Mbappé e Griezmann da una parte (3 reti ciascuno) e Modric, Perisic e Mandzukic dall’altra (2).

Francia-Croazia, l’arbitro della partita

Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro argentino Nestor Pitana. Classe 1975, nel torneo in corso ha diretto la gara inaugurale Russia-Arabia Saudita (5-0), Messico-Svezia (0-3), Croazia-Danimarca (4-3 d.c.r.) e Uruguay-Francia (0-2). Pitana, alla seconda direzione della Croazia, arbitrerà per la terza volta una gara della Nazionale francese (che oltre ai quarti di finale dell’attuale competizione aveva già diretto ai quarti di Brasile 2014 con i Bleus sconfitti 1-0 dalla Germania). Per la finale dello Stadio Lužniki di Mosca, l’italiano Massimiliano Irrati è stato designato alla guida del Var.