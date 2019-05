Un’altra juventina all’orizzonte in quel di Carrara: la modella e hostess Eleonora Cinquini racconta la propria passione bianconera e quella del tutto insospettata per il vino…

Che Carrara sia città bianconera è ormai un dato di fatto: da Gigi Buffon a Federico Bernardeschi, la città toscana ha avuto modo negli ultimi anni di regalare un certo numero di gioie ai tifosi della Juventus. Gioie che – rullo di tamburi – non sono certo concluse: la bella Eleonora Cinquini ne è forse l’ultima evidente dimostrazione. La 25enne modella originaria proprio di Carrara è l’ultima aspirante beniamina dei social a dichiararsi apertamente juventina. Per lei, che da quattro anni ormai vive a Milano, ben presto la passione per la Carrarese (squadra transitata in passato anche tra le mani dello stesso Buffon, ricorderete) si è intrecciata a quella per la Vecchia Signora.

«Ho sempre fatto la fotomodella e lavorato come hostess, sia per la squadra della mia città che a fiere internazionali di vario genere – racconta Eleonora – . Attualmente lavoro in una boutique di scarpe in Via Monte Napoleone parecchio frequentata da personaggi del mondo della televisione e del calcio». Oltre alla passione per i colori bianconeri, la Cinquini nasconde molto di più: «Adoro gli animali e sopratutto i cani, ma ultimamente mi sono parecchio avvicinata all’enologia e sto facendo dei corsi per diventare sommelier». E qualcuno, con lei ai tavoli, già prevede una netta impennata nel consumo di vino nei prossimi anni…