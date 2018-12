Resta molto alta la tensione a pochi giorni dalla finale di ritorno di Copa Libertadores: evacuata la Bombonera per un allarme bomba.

Non si placa la tensione a Buenos Aires in vista della finale di ritorno di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors che si disputerà domenica sera al Santiago Bernabeu di Madrid, dopo il rinvio della sfida del Monumental per l’aggressione da parte dei tifosi locali alla squadra ospite all’ingresso nell’impianto. Evacuata la Bombonera per un allarme bomba: poco dopo le 16 ora locale, le 20 in Italia, infatti, lo stadio degli Xeneizes è stato evacuato per un allarme bomba.

Sul posto sono arrivati in poco tempo gli artificieri della Policia Federal, che hanno accertato che si trattava fortunatamente di un falso allarme. Proprio questa notte il Boca Juniors di Guillermo Barros Schelotto partirà in aereo da Buenos Aires alla volta della Spagna.

⚠AMENAZA DE BOMBA EN LA BOMBONERA⚠

El estadio de #Boca tuvo que ser evacuado por la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

➡ https://t.co/w2uCkiyLNzpic.twitter.com/dT7TrqPUkt — Diario Olé (@DiarioOle) December 4, 2018

SUPERCLASICO, ZANETTI AMAREGGIATO: «PESSIMA FIGURA, MI VERGOGNO»