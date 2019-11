Torino-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Juventus streaming e probabili formazioni: i granata di Mazzarri sfidano la capolista di Sarri nel Derby della Mole

Il Derby della Mole fra il Torino di Walter Mazzarri e la Juventus prima in classifica di Maurizio Sarri chiude il sabato calcisticio dell’11ª giornata di Serie A e potrebbe esprimere un primo verdetto importante sul campionato. I bianconeri guidano la graduatoria imbattuti con 8 vittorie e 2 pareggi, mentre i granata attraversano un momento difficile e si trovano al 13° posto con 11 punti. Torino-Juventus: il Derby della Mole si giocherà sabato 2 novembre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno l'anticipo dell'11ª giornata di Serie A anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky).

Torino-Juventus

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 2 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1



Le probabili formazioni

TORINO – Mazzarri non avrà a disposizione N’Koulou in difesa per squalifica: al suo posto nella linea a tre con Izzo e Lyanco potrebbe esserci Djidji, in vantaggio su Bremer. A centrocampo non ci sarà ‘El General’ Rincon: spazio a Lukic in regia, con Baselli e Meité mezzali. A sinistra tornerà dal 1′ Ansaldi, mentre a destra Aina e De Silvestri si contendono una maglia. Davanti Verdi ha superato Zaza e potrebbe affiancare il bomber Belotti.

JUVENTUS – Sarri opererà qualche modifica rispetto alla partita infrasettimanale con il Genoa, anche in considerazione del vicino impegno in Russia contro la Lokomotiv. In difesa al centro dovrebbe rivedersi De Ligt dal 1′ al posto di Rugani accanto a Bonucci, mentre a sinistra non è da escludere l’impiego di De Sciglio per Alex Sandro. Conferma a destra per Cuadrado. Novità anche a centrocampo, con Emre Can che si candida ad agire da mezzala destra al posto di Khedira. In regia ci sarà nuovamente Bentancur, visto che Pjanic non ha ancora smaltito il suo infortunio, mentre squalificato Rabiot, Matuidi dovrebbe essere confermato da mezzala sinistra. In attacco è recuperato Higuain, tuttavia Dybala è favorito per far coppia con Cristiano Ronaldo. Dubbio infine sulla trequarti, con Ramsey che potrebbe scalzare Bernardeschi.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

