Torino-SPAL streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-SPAL: i granata di Mazzarri sfidano la SPAL di Semplici nell’anticipo del sabato sera della 17ª giornata di Serie A

L’anticipo serale del sabato della 17ª giornata di Serie A propone la sfida fra il Torino di Walter Mazzarri e la SPAL di Leonardo Semplici. I granata sono ottavi in classifica assieme a Napoli e Milan con 21 punti, e punta ad avvicinare la zona europea, gli emiliani invece sono finiti in fondo alla graduatoria con soli 9 punti conquistati. Torino-SPAL: la partita si giocherà sabato 21 dicembre alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese.

Torino-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Torino-SPAL sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre e post partita di Torino-SPAL su DAZN vedrà protagonista Giulia Mizzoni, mentre la telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con Roberto Cravero al commento tecnico.



Torino-SPAL, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 21 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Dove vederla in streaming: Segui live Torino-SPAL solo su DAZN

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna



Le probabili formazioni

TORINO – Mazzarri dovrebbe ritrovare dal 1′ al centro dell’attacco Andrea Belotti, che ha ormai superato i suoi problemi fisici. Alle sue spalle agiranno Verdi e Berenguer. A centrocampo sarà indisponibile invece l’infortunato Baselli: al suo posto Lukic, che agirà in mezzo accanto a Rincon, con De Silvestri e Ansaldi sulle due fasce. Dietro, ancora k.o. Lyanco, sarà Bremer a completare il reparto con Izzo e N’Koulou davanti a Sirigu.

SPAL – Semplici ritrova Di Francesco e si affiderà a lui in coppia con il bomber Petagna in attacco. Indisponibile Reca, è in forte dubbio anche Jacopo Sala: sulle due fasce dovrebbero giocare a destra Cionek e a sinistra il rientrante Strefezza. In mezzo la regia sarà affidata a Missiroli, con Murgia e Kurtic mezzali. Fra i pali Berisha, davanti a lui Tomovic, Vicari e il brasiliano Igor a comporre la difesa a tre.



TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

