Ore 10.30 – Di Canio chiarisce l’audio su Mourinho – «Prima cosa, non devo chiedere scusa a nessuno. Premetto che nelle conversazioni private faccio come mi pare. Nessuno si può indignare, neanche i benpensanti che si stanno scatenando adesso, immagino cosa dicano privatamente nelle loro conversazioni. E non accetto insegnamenti. Seconda cosa: quell’audio circolato ovunque fa parte di altri 6-7 messaggi in cui dico altre cose molto positive di Mourinho e che non vanno in contraddizione con quanto si sente nel file. Ci sono i vocali, non li divulgo perché privati. La vigliaccheria è che hanno fatto girare solo quello». Le sue parole.

Ore 10.15 – De Rossi vice di Mourinho? – Josè Mourinho ha già ben in mente quello che sarà il suo staff nell’avventura alla Roma. Il tecnico portoghese vorrebbe anche 1-2 figure che conoscano già l’ambiente e possa dargli un aiuto in più. La figura di Daniele De Rossi farebbe al caso dello Special One. L’ex centrocampista giallorosso sta studiando per ottenere la qualifica UEFA A da allenatore e – secondo Il Messaggero – dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, ma per il momento la società smentisce il suo ritorno.

Ore 10.00 – Le parole di Shevchenko – L’ex attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica: ««Dieci anni fa avrei detto che era impossibile, ma tante cose sono successe, a cominciare dalla vendita di Silvio Berlusconi. Spero per i tifosi che l’assenza sia finita. Maldini? Ci sentiamo spesso. Il suo lavoro da dt è ottimo. La competitività nel calcio italiano è alta: l’Inter ha fatto la differenza anche perché la Juventus è calata. È un campionato equilibratissimo». Le sue parole.

Ore 9.45 – Italiano pronto a sostituire De Zerbi – L’attuale tecnico del Sassuolo sarebbe vicino a trasferirsi allo Shakhtar Donetsk, Italiano in pole per sostituirlo. I dettagli.

Ore 9.30 – Juve-Milan, una partita che vale la stagione – Tra futuro dei tecnici e incasso dalla qualificazione in Champions League, il match di domenica sera varrà molto più di soli tre punti. I dettagli.

Ore 9.15 – Inter, i ricavi schizzano con lo scudetto – Boccata d’ossigeno per le casse nerazzurre dopo la conquista dello scudetto. Ecco di quanto saliranno i ricavi.

Ore 9.00 – Le parole di Zola – Gianfranco Zola ha parlato di Mourinho e Conte sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 8.30 – Mourinho ribalta la Roma – Dai giocatori al metodo di lavoro, lo Special One è pronto a ribaltare il mondo giallorosso. I dettagli.

Ore 8.20 – Effetto Mourinho in Serie A – L’arrivo dello Special One alla Roma potrebbe dare vita a un domino nelle panchine italiane. Ecco il possibile scenario.