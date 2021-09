Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.50 – Ancelotti a tutto tondo tra Serie A e Real Madrid – Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 a Radio Anch’io lo Sport. LE DICHIARAZIONI

Ore 09.30 – Rinnovo Pellegrini: il capitano della Roma incanta e il lieto fine è più vicino – Come riporta Il Tempo, in settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti: il lieto fine sembra sempre più vicino.

Ore 09.00 – Sampdoria, emergenza a centrocampo contro il Napoli? – Per Roberto D’Aversa ci sono due situazioni da monitorare: Morten Thorsby, che ha rimediato una forte contusione nella parte alta della coscia sinistra, e Adrien Silva, che ha patito un colpo al ginocchio sinistro. Tra i due quello che desta più apprensione è il norvegese, oggi il responso degli esami specifici.

Ore 08.50 – Bologna, confronto Mihajlovic-società-squadra – Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena prima un confronto tra la società e Mihajlovic e poi tra il tecnico e la squadra: obiettivo ritrovare carattere e sagacia tattica. Domani arriva il presidente Joey Saputo: contro il Genoa non si può sbagliare.

Ore 08.40 – Napoli, Spalletti attento a Juve-Milan: ecco per chi ha tifato – Come rivela La Gazzetta dello Sport, Spalletti e la squadra hanno tifato affinchè il Milan non vincesse contro la Juve: nessuna rivalità ma solo la voglia di godersi il primato solitario.

Ore 08.20 – Abraham, ululati dei tifosi del Verona – Come riporta Il Messaggero, i tifosi del Verona avrebbero rivolto ululati razzisti all’indirizzo di Tammy Abraham quando il centravanti inglese si avvicinava alla curva dei gialloblu.