Ore 9.47 – In pochi sanno che Antonio Cabrini ha giocato una stagione anche nell’Atalanta. Ai tempi della Juve poi l’incrocio con un giovane Gasperini. L’ex idolo azzurro è stato intervistato dalla Gazzetta prima della finale di Coppa Italia di questa sera. Le sue dichiarazioni

Ore 9.30 – Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, L’Imperatore Adriano ha rilasciato un’intervista in cui parla di Lukaku e dei nerazzurri tra passato, presente e futuro. Ecco le parole

Ore 9.16 – Dopo le accuse di Ciro Immobile ad Urbano Cairo, colpevole secondo l’attaccante della Lazio si essersi schierato contro di lui e di averlo accusato di aver giocato «col fuoco negli occhi», il presidente del Torino rincara la dose sui social. La risposta di Cairo

Ore 9.05 –Il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini ha parlato della finale di questa sera tra Juventus e Atalanta, non è la prima volta che la sua regione ospita una finalissima. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni

Ore 8.56 –La Gazzetta dello Sport passa in rassegna tutti quei giocatori per cui Atalanta-Juve potrebbe essere l’ultima finale con la maglia della Juventus. Ecco di chi si tratta

Ore 8.12 – Gennaro Gattuso ha detto no a Rocco Commisso, almeno per ora. L’attuale allenatore del Napoli era in cima alla lista della Fiorentina ma non è ancora convinto del progetto tecnico viola. Oppure c’è anche dell’altro? CLICCA QUI