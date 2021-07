Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.45 – Lazio, oggi i calciatori saranno vaccinati – I giocatori biancocelesti oggi riceveranno la prima dose del vaccino. I dettagli.

Ore 10.30 – Rinnovo Inisgne, pronta l’offerta di De Laurentiis – Il presidente del Napoli è pronto a fare l’offerta al suo capitano per restare a vita in azzurro. I dettagli.

Ore 10.05 – Torino, Ansaldi: «Juric ha cambiato la mentalità granata. Sogno il Mondiale» – L’esterno del Torino Cristian Ansaldi ha parlato dell’impatto che ha avuto Juric sulla squadra granata. Le parole

Ore 9.30 – Behrami chiuderà la carriera al Genoa – Il calciatore svizzero ha annunciato che intende chiudere la sua carriera con il Grifone. Le parole del centrocampista.

Ore 9.15 – Serie A, il passaggio a 18 squadre non ha convinto: la riforma passa per altri parametri – L’idea di Gravina di passare da 20 a 18 squadre non ha convinto i club di Serie A. La riforma passa quindi per altri parametri. La notizia

Ore 8.40 – Mbappé cambia i piani del PSG, subito Cristiano Ronaldo: ecco il piano – Kylian Mbappé ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo fattagli dal PSG. Ora i parigini starebbero puntando seriamente Cristiano Ronaldo. La notizia

Ore 8.20 – Calciomercato dove sei? Senza soldi è quasi come ai vecchi tempi… – L’estate 2021 sta portando in dote una sessione di calciomercato mai così moscia per una Serie A povera di denari e povera di idee. L’editoriale