Ultime Notizie Serie A: Ancelotti si gioca il derby, l’Atalanta ritrova Ilicic

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Juventus, multa o squalifica per i calciatori che hanno lasciato la bolla – Il club bianconero non rischierebbe nulla, ma i sei calciatori che hanno lasciato la bolla sì. Sia la procura di Torino che quella federale stanno indagando.

Atalanta, Ilicic può tornare in campo – Non solo la convocazione per Ilicic nella partita contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe anche mandare in campo lo sloveno.

Inter-Milan, le parole di Ancelotti – L’allenatore dell’Everton ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del derby di Milano in programma sabato alle 18.00. Le parole