Ultime Notizie Serie A: nuovi dettagli sul rinnovo di Dybala, Insigne è pronto

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Causa alla UEFA – L’Inter potrebbe fare cause alla UEFA in seguito alla positività di Achraf Hakimi in occasione della gara di Champions League

Il problema di Sarri – Secondo Miralem Pjanic, l’ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri aveva un problema con lo spogliatoio bianconero. Le sue parole

Insigne è pronto – Contro il Benevento, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Decisiva la rifinitura di oggi

La magia di De Zerbi – Il Sassuolo ha segnato almeno tre gol in 10 partite dalla ripresa dello scorso campionato di Serie A a oggi, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

Rinnovo Dybala, a che punto siamo? – Spunta anche un nuovo scenario relativo alla situazione dell’attaccante della Juve