Inter-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Sabato 19 gennaio alle ore 20,30, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, va in scena Inter-Sassuolo. La gara è valida per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019 e mette di fronte la squadra di Luciano Spalletti e quella di Roberto De Zerbi; nerazzurri terzi in classifica con 39 punti e reduci dalla larga vittoria in Coppa Italia (6-2) sul Benevento. Neroverdi (25) provenienti dalla sconfitta di Napoli in Coppa Italia (2-0). Nella gara d’andata, valida per la prima giornata di campionato, successo casalingo del Sassuolo sull’Inter per 1-0 con la rete di Berardi su calcio di rigore. Nerazzurri a caccia dei tre punti per il terzo successo di fila in campionato, neroverdi per fare risultato e riavvicinare le posizioni valide per l’Europa.

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Inter-Sassuolo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 19 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

Inter-Sassuolo, probabili formazioni

INTER – Spalletti può contare su tutti i suoi giocatori ad eccezione dell’infortunato Keita. Tre i dubbi principali per l’allenatore nerazzurro: Vrsaljko può spuntarla dal 1′ su D’Ambrosio da terzino destro; poi, a centrocampo è ballottaggio tra Vecino e Gagliardini, mentre sulla trequarti Nainggolan pare favorito su Joao Mario. Così, probabile 4-2-3-1 nerazzurro con Handanovic tra i pali, Vrsaljko, Skriniar, de Vrij e Asamoah in linea di difesa; in mezzo al campo si scaldano Vecino e Brozovic, sulla trequarti ecco Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle dell’unica punta Icardi.

SASSUOLO – De Zerbi non può contare sugli infortunatio Adjapong, Marlon e Sernicola e deve valutare le condizioni di Di Francesco, destinato comunque alla panchina. Neroverdi probabilmente in campo col 4-3-3 composto da Consigli in porta, Lirola, Magnani, Ferarri e Rogerio in difesa; a centrocampo sono pronti Bourabia, Sensi (favoriti su Locatelli e Magnanelli) e Duncan. In avanti, si scalda il tridente con Berardi, Boateng (favorito su Babacar) e Duricic.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferarri, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Duricic.

