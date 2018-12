Astrid Ericsson, la modella svedese fa impazzire il web – VIDEO

Astrid Ericsson, la bellissima modella svedese, residente a Milano, con l’hobby del palleggio

La modella svedese in questione si chiama Astrid Ericsson (cognome diffuso presso il 99,9% della popolazione svedese a quanto pare) e vi invitiamo a fare attenzione. Provare a farsi notare da Astrid mettendo in mostra le proprie doti da calciatori, potrebbe non essere propriamente una buonissima idea. Come mai? Beh, vi diciamo solo che la bellissima ventitreenne svedese non è solo una modella. È una “modella che palleggia” (come da lei stessa riportato all’interno della bio sul proprio profilo Instagram). Sì, perché Astrid, nel tempo libero, è una campionessa di foot volley, quella disciplina da spiaggia tanto cara a Bobo Vieri e ai suoi amici vacanzieri che consiste nel giocare a pallavolo ma… con i piedi.

Il foot volley però non è solo una disciplina da vacanza, ma un vero e proprio sport. A Cervia la modella svedese ha partecipato alla Foot Volley World Series, ovvero una sorta di festival internazionale dello sport in questione. Rigorosamente in spiaggia ed in costume. Astrid Ericsson anche a Milano, dove in pratica lavora come modella. Certo, la sua seconda occupazione, anche in inverno, resta ovviamente il foot volley (il problema magari è trovare spiagge a Milano). Chissà che, vedendola giocare (il video di cui sopra ne è solo un assaggio) Inter e Milan non pensino a proporle un contratto.