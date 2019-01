Isola: la Marcuzzi avverte sulle sorelle Mihajlovic – VIDEO e FOTO

Le sorelle Mihajlovic all’Isola dei Famosi, Sinisa può essere molto geloso: la conduttrice Alessia Marcuzzi lancia un messaggio agli eventuali pretendenti

Ancora qualche ora e la nuova edizione de L’Isola dei Famosi prenderà ufficialmente il via. Tra i naufraghi di quest’anno, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi (leggi anche: LE FIGLIE DI MIHAJLOVIC ALL’ISOLA DEI FAMOSI – VIDEO E FOTO), ci sono Viktorija e Virginia Mihajlovic, figlie dell’ex allenatore di Sampdoria, Milan e Torino (tra le altre) Sinisa. Quella del tecnico serbo sarà una presenza invisibile ma pesante in Honduras: Mihajlovic pare essere un tipo piuttosto geloso e di certo, come ampiamente dimostrato in carriera, pure dal carattere alquanto fumantino… «Per i concorrenti uomini, se qualcuno ci dovesse provare con loro, sono un po’ preoccupata», ha ammesso ironicamente alla presentazione dei concorrenti l’altro giorno la padrona di casa de L’Isola Alessia Marcuzzi, amica tra l’altro anche della famiglia Mihajlovic (il suo storico ex Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio, è stato compagno di squadra in biancoceleste proprio dell’ex difensore), parlando della partecipazione delle sorelle.

«Viktorija è una “strafalciona”, cioè è una disordinata, che c’ha vita una scompigliata… Virginia invece è precisissima, bravissima a scuola, fidanzata (con il difensore da poco passato al Pordenone, in prestito dalla Juventus, Alessandro Vogliacco, ndr)», ha poi spiegato la Marcuzzi raccontando le personalità delle due Mihajlovic. E Sinisa? Avrebbe raccomandato alle figlie di non mollare e di non litigare tra di loro («Se abbandonate, mi incazzo», le sue parole riferite da Virginia), ma si sarebbe detto già pronto a presentarsi in studio per difenderle a spada tratta. Da chi? Tra i partecipanti al reality si registra anche la presenza dell’ex calciatore del Parma Mohamed Ghezzal, già pronto a dare la caccia alle bellezze dell’Isola secondo la stessa Marcuzzi, e dell’influencer e prezzemolina juventina Taylor Mega (leggi anche: TAYLOR MEGA ALL’ISOLA – VIDEO E FOTO). Ne vedremo delle… belle (nel vero senso della parola).