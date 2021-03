Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.20 – Juve Lazio senza bomber: se una sera Ronaldo e Immobile stanno a guardare – Juve trascinata da Morata, Lazio illusa da Correa. All’Allianz doveva essere sfida nella sfida tra Ronaldo e Immobile che invece rimangono a guardare. L’editoriale

Ore 9.00 – Qual. Mondiali, il Sudamerica si ferma causa Covid: i club italiani sorridono – A causa di una nuova ondata di Covid-19, sono state rinviate le Qualificazioni Mondiale in Sudamerica. Tanti calciatori rimarranno così nelle rispettive squadre in Italia. Chi resta

Ore 8.40 – Inter Atalanta, Conte vs Gasperini: sfida tra idee di gioco comuni – Lunedì sera si affrontano Inter e Atalanta, con Conte e Gasperini che hanno più di una similitudine nel loro gioco. La notizia

Ore 8.20 – La proposta di Gravina: «Utilizziamo il calcio per vaccinare l’Italia» – In una intervista al Corriere dello Sport, il presidente della FIGC ha parlato della possibilità di usare il calcio per vaccinare la popolazione. Le parole