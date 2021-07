Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 9.40 – Lazio, senti Pereira: «Mi piacerebbe tornare» – Il fantasista dello United ha parlato di un suo possibile ritorno in biancoceleste. Le sue parole.

Ore 9.30 – Allarme no-vax in Serie A – Rimane un 10% di giocatori ancora non vaccinati nel nostro campionato. Le soluzioni della Lega Calcio.

Ore 9.20 – Le parole di Adrien Silva – Il portoghese ha parlato a Il Secolo XIX del suo futuro alla Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

Ore 9.10 – Bremer, nubi sul futuro al Toro – Il difensore granata a La Gazzetta dello Sport rivela che gli piacerebbe giocare la Champions League. Le sue parole.

Ore 9.00 – Malesani fa il punto sulla prossima Serie A – L’ex tecnico fa il punto in vista della prossima Serie A: le sue parole su Sarri, Allegri, Inzaghi e Mourinho.

Ore 8.30 – Green pass e riapertura stadi, domani si decide – Domani la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri si riuniranno per decidere come adoperare il green pass e come riaprire gli stadi. I dettagli.

Ore 8.20 – Le parole di Tonali – Lunga ed interessante intervista di Sandro Tonali a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.