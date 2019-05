La Madre Natura scelta per la puntata di Ciao Darwin a tema calcistico “Juve contro tutti” è la modella brasiliana Michelly Sander, fidanzata dell’attaccante della Spal Andrea Petagna

Nella nuova puntata di Ciao Darwin di questa sera “Juve contro tutti”, rigorosamente a tema calcistico, non poteva non esserci una nuova Madre Natura che con il mondo del pallone ha davvero a che fare. La modella scelta da Paolo Bonolis e dalla sua squadra per il confronto tra bianconeri e resto del mondo è infatti la 21enne brasiliana Michelle (o Michelly) Sander, nota da qualche mese in Italia per essere la compagna del bomber della Spal Andrea Petagna.

Alla Sander, che succede alla croata Ema Kovac presente nella prima puntata di Ciao Darwin di questa stagione, alla francese Angelina Michelle presente nella seconda, alla serba Vanja Josic presente nella terza, alla cubana Cicelys Zelies presente nella quarta, all’altra croata Sara Vulinovic presente nella quinta, all’italiana Sara Croce presente nella sesta e all’albanese Alba Vejseli presente nella settima, sarebbe stato in passato attribuito anche un flirt con Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano e di Simona Ventura.