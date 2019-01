Juve, la promessa di Manuela in caso di Champions – VIDEO e FOTO

La bianconera Manuela Ferrera, protagonista del calendario For Men Magazine 2019, promette uno spogliarello in caso di vittoria della Champions League da parte della Juve

Al tifoso della Juventus medio interessa solo una cosa… No, non quella che interessa – in generale – un po’ a tutti i tifosi maschi d’Italia, ma un’altra un po’ più specifica: la Champions League. Ovviamente poi, c’è anche il resto. In teoria potrebbe anche arrivare l’opportunità di coniugare entrambe le grandi passioni del tifoso bianconero in un unico indimenticabile momento: lo ha annunciato Manuela Ferrera, ex Meteorina ai tempi del tg di Emilio Fede, protagonista dell’ultimo calendario di For Men Magazine (ve ne abbiamo già parlato. Guarda anche: MANUELA FERRERA NUDA PER UN CALENARIO – VIDEO E FOTO), ma soprattutto grandissima tifosa juventina. In caso di vittoria della coppa dalle grandi orecchie – la promessa della 34enne modella bresciana – sarà spoglierello per il pubblico bianconero. Al momento si parla solo di un casto bikini, ma non sappiamo quanto basterà.

La Ferrera era balzata agli onori della cronaca (rosa) qualche tempo fa per un presunto avvicinamento (mai confermato dalla controparte) con Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese, appena sbarcato in Italia, avrebbe particolarmente apprezzato gli scatti della procace Manuela e non si sarebbe fatto troppi problemi a farglielo presente tramite qualche messaggio. L’ex Meteorina però guarda anche oltre: oltre alla Champions League e a CR7, uno dei suoi obiettivi resta quello di emulare le gesta in qualità di attrice di Ambra Angiolini, attuale compagna dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Alla fine, gira che ti rigira, quella della Juve resta insomma proprio una fissa.