Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, torna a vestire la calottina azzurra della Nazionale Italiana di pallanuoto: per Fantantonio una nuova passione…

Carolina Marcialis riconquista la nazionale femminile di pallanuoto: la moglie di Antonio Cassano, tornata a giocare l’anno scorso nel Rapallo, dopo una pausa durata oltre sei anni per dedicarsi alla famiglia, ha nuovamente vestito la calottina azzurra e punta adesso decisa alle Olimpiadi. «Sono il tifoso numero uno di mia moglie, però faccio una gran fatica; mi stanco solo al pensiero di vederla andare avanti e indietro in acqua – ha dichiarato Fantantonio ai microfoni di Sky Sport – . Ora assecondo Carolina dopo che lei lo ha fatto con me per undici anni nel mio lavoro».

Anche l’ex attaccante barese dunque si è appassionato alla pallanuoto, mentre lo stesso non si può dire della consorte in relazione al calcio, sport che più volte ha dichiarato di trovare noioso. In compenso, ospite spesso di Tiki Taka (le sue genuine esternazioni domenicali sono ormai quasi un cult per i tifosi), Cassano parla ancora spesso di pallone. Del resto anche i figli Cristian e Lionel mostrano una certa propensione a seguire le orme paterne: tuttavia, se il secondogenito deve il suo nome all’idolatria di Fantantonio per Leo Messi, il primo pare sia davvero pazzo per Cristiano Ronaldo. Meglio la pallanuoto forse.