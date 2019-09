Cristiano Ronaldo: «Il gol in rovesciata? Meglio il sesso con Georgina». Ecco la battuta di CR7 su uno dei suoi gol più belli – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha concesso una lunga intervista a ITV, in cui ha parlato di diversi temi, compreso la sua stagione con la Juventus.

Ronaldo parla poi anche di uno dei suoi gol più belli, quello in rovesciata all’Allianz Stadium con la maglia del Real Madrid, in Champions League contro la Juventus. «Meglio del sesso, ma non di quello con la mia Geo», ha detto CR7.