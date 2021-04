Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.23 – Bologna, conferenza Mihajlovic – Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: «Tomiyasu sarà assente, ho portato sfiga a Spinazzola». LE SUE PAROLE

Ore 11.01 – Rinnovo Insigne – La trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne entrerà nel vivo al termine della stagione con la speranza di chiudere il discorso in estate. Ma c’è un fattore che può essere decisivo.

Ore 10.55 – Luis Alberto c’è – Dopo il brutto infortunio alla caviglia della scorsa settimana, Luis Alberto sembra aver recuperato pienamente: è pronto per il Verona

Ore 10.32 – Cagliari, il punto verso l’Inter – Ritorno lampo per Nandez contro l’Inter dopo l’infortunio col Verona. Ipotesi Nainggolan trequartista per Semplici. Lo scenario

Ore 9.55 – Juve, tocca a Dybala – L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha disegnato le probabili formazioni di Juve Genoa. Ecco i due possibili schieramenti, con Andrea Pirlo che potrebbe scegliere Demiral e Dybala dal primo minuto. Le probabili formazioni.

Ore 9.33 – Vlahovic fa il punto – Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato del presente alla Fiorentina e del suo futuro. LE SUE PAROLE

Ore 9.02 – Allegri doveva andare alla Roma – Il direttore tecnico del Bologna Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista al Tribunale delle Romane, programma del canale Rete Oro, in cui ha confessato di aver messo sotto contratto Massimiliano Allegri ai tempi della Roma: «Non lo ha onorato. Ad Allegri gli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire a Roma. Poi non è venuto, è andato alla Juventus e la Roma si è riorganizzata con altri tecnici come Garcia e Spalletti».

Ore 8.44 – Spinazzola ci prova – Sono attesi nella giornata di oggi aggiornamenti sull’infortunio muscolare accusato da Leonardo Spinazzola nel corso della gara di Europa League contro l’Ajax. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la situazione potrebbe essere meno grave del previsto e, nello specifico, che si tratti solo di un affaticamento muscolare Se davvero fosse così non è da escludere la sua presenza domenica contro il Bologna, almeno per la panchina.

Ore 8.22 – Mancati rigori – Rizzoli conferma che ci sono stati degli errori arbitrali nel corso di Juventus-Napoli. La sua versione

Ore 8.02 – Zhang, Scudetto e poi i rinnovi – Il presidente dell’Inter è atteso in Italia nei prossimi giorni così da poter essere vicino alla squadra nel momento in cui ci sarà da festeggiare la vittoria dello Scudetto. Una volta a Milano, Zhang affronterà anche il tema dei rinnovo di contratto. Lautaro Martinez ha trovato col club un’intesa fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione a salire) Bastoni dovrebbe allungare il suo accordo sino al 2024 con adeguamento salariale e infine Niccolò Barella, l’uomo che nei piani della dirigenza sarà il nuovo capitano dell’Inter.