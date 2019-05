Raffaella Corsi: cuore bianconero, fuochi d’artificio per Guardiola – FOTO

Raffaella Corsi: cuore bianconero, fuori d’artificio per Guardiola. La giovane imprenditrice ha scattato una foto con il tecnico catalano

Ieri Pep Guardiola era a Milano per un evento di beneficenza in un hotel al centro. Occasione per incontrare Paratici?

Secondo le ultime indiscrezioni il summit non ci sarebbe stato. Ma a Milano Guardiola è effettivamente venuto, come certifica la foto postata sul suo profilo Instagram da parte dell’imprenditrice Raffaella Corsi. Non è dato sapere, tuttavia, quanto tempo si sia fermato Guardiola nel capoluogo lombardo.