Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.15 – Italia, Evani: «Tutti volevano tirare i rigori, lì ho capito che avremmo vinto» – Il vice c.t. Alberico Evani ha parlato della lotteria dei rigori che ha portato l’Italia a vincere l’Europeo. Le parole

Ore 9.15 – Napoli, rinnovo Insigne complicato: De Laurentiis non ha in programma d’incontrarlo – Si complica ulteriormente il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe in programma incontri con il suo entourage. La notizia

Ore 8.40 – Italia, Spinazzola: «Sapevo saremmo arrivati in fondo. Ora sono stanchissimo» – Leonardo Spinazzola torna a parlare del successo dell’Italia all’Europeo e delle sue condizioni fisiche. Le parole

Ore 8.20 – Luis Enrique e gli inglesi: due modi diversi di vivere la sconfitta – Continua a far discutere l’atteggiamento degli inglesi dopo la sconfitta con l’Italia: ben diverso da quello elegante e signorile di Luis Enrique. L’editoriale