Alla scoperta della bella modella olandese AnneKee Molenaar, fidanzata del difensore e capitano dell’Ajax Matthijs de Ligt che piace tanto a Juventus e Barcellona

Lui è l’oggetto del desiderio di mezza Europa, Barcellona e Juventus su tutte (ma dei bianconeri sarà anche avversario il prossimo 10 aprile nell’andata dei quarti di finale di Champions League). Lei nemmeno scherza troppo. Parliamo di Matthijs de Ligt, giovanissimo difensore e capitano dell’Ajax, e della sua fidanzata, la modella olandese AnneKee Molenaar. I due da qualche mese a questa parte si sono guadagnati il titolo di coppia dell’anno in patria: giovani, belli, innamorati e con un futuro radioso davanti.

In particolar modo AneeKee, che su Instagram vanta quasi 40mila followers, comincia a essere particolarmente quotata sulle copertine di mezza Europa. La coppia è unita e solida ormai già da un po’ di tempo a questa parte, senza troppi clamori però per quel che riguarda social e gossip: li vedremo presto a Torino (almeno per il ritorno della partita di Champions, poi mai dire mai) o magari a Barcellona. Chissà: ai posteri l’ardua sentenza.