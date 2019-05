Manchester United, Barella nel mirino: due emissari per Napoli-Cagliari

Non solo l’Inter. Su Nicolò Barella è piombato anche il Manchester United. Secondo infatti quanto riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il centrocampista cagliaritano sarà osservato speciale nella sfida tra Napoli e Cagliari di questa domenica.

Al San Paolo saranno presenti due emissari dei Red Devils per visionare il calciatore. La sfida sarà però un modo per osservare anche Kalidou Koulibaly. De Laurentiis chiede però 150 milioni per il senegalese.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 2, 2019